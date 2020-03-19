新冠肺炎：台新增8宗確診　男高中生感染全校停課一周

台灣的中央流行疫情指揮中心周四（19日）召開記者會，指揮官陳時中宣布，台灣新增8宗確診病例，其中1宗是校園感染個案，其餘均為境外輸入。此次本土確診的男高中生與早前確診的另一患者是同學，兩人相鄰而坐，發病後入院隔離治療。涉事學校將於周五（20日）至下周五（27日）停課和消毒班房。

陳時中表示，該名學生周日（15日）出現喉嚨痕癢、發燒等症狀，周一（16日）入院隔離治療。另有3人是早前確診患者的埃及旅行團團友，他們在周二（17日）陸續出現發燒、流鼻水、肌肉痠痛症狀，目前該團已有5人確診。

多名確診患者曾在14日內，先後到美國參加商務活動，到訪奧地利、捷克、西班牙旅遊或遊學，隨後出現咳嗽、流鼻水、胸悶等症狀。另有一人是赴台探親的法國籍男子，自周日入境後，即送到酒店隔離觀察，隨後發病，入院檢測後確診。

另外，台灣的蔡英文總統周四表示，台灣許多產業受疫情衝擊，除600億（新台幣，下同，約156億港元）的防疫特別預算外，另有400億（約104億港元）預算用作對觀光、交通、航空等各項受疫情影響的產業進行補助和協助轉型。