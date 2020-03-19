台海巡清除漁網遇陸快艇圍攻　連開11槍驅離

台灣的海巡署周四（19日）表示，金門海巡隊日前在執行驅離陸船及清除非法布網的行動時，遭10多艘越界捕魚的大陸快艇丟擲石塊、空酒瓶攻擊；快艇更惡意衝撞台方巡防艇，導致2部引擎受損，至海巡連開11槍後，才將陸艇驅離。台方目前已透過管道要求大陸緝兇，追查肇事者並索償。

事發於周一（16日）上午9時許，金門海巡隊派出3艘護漁船艇在小金門檳榔嶼海域執行任務時，與多艘大陸快艇發生近距離纏鬥；至勤務人員向陸船發射6枚低殺傷力的震撼彈、5枚沙包彈後，陸艇才離開海域，海巡2艘支援艇隨後抵達，繼續完成清網工作。

纏鬥過後，海巡隊CP1022快艇上的2部引擎受損，損失共約120萬元新台幣（約31.1萬港元），而機體外殼亦嚴重龜裂破損。此外，船尾上亦留有不少破碎的啤酒瓶碎片，當中酒瓶設有手柄，大大增加投擲距離及破壞力，所幸未有人受傷。

海巡人員表示，甚少見到陸籍快艇成群結隊、主動攻擊，事發海域位於兩岸中線附近，若台方直接追緝具越界風險。金門海巡隊事後與縣政府分別將搜證資料，傳至陸方相關部門，要求後者查緝施暴的快艇，並將追償台方損失。