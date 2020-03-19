新冠肺炎：赴泰旅客周六起於中港澳登機前須出示健康證明

泰國傳媒周四（19日）報道，該國民航局周三（18日）宣布，周六（21日）起所有從中國內地、香港、澳門等17個國家及地區抵境人士，必須於登機前出示健康證明及新冠肺炎保險證明，確定沒有染疫才可上機；過去14日曾到過內地、港澳、伊朗、意大利或南韓的入境者則需隔離。

民航局表示，航空公司在旅客辦理登機手續時，必須檢查他們有否於過去2周到過內地、香港、澳門、伊朗、意大利、南韓6個「疾病感染區」，並要求從上述地點及另外11個「本土傳染區」入境的人士，出示航班起飛前72小時內發出的健康證明，確保乘客沒有染疫。11個本土傳染區包括英國、丹麥、法國、德國、日本特定區域、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典、瑞士及美國。

此外，旅客必須向航空公司出示受保於泰國治療新冠肺炎、保額至少10萬美元（約78萬港元）的保單。無法提供上述文件的旅客不准登機，乘客亦要申報在泰國的住處。民航局表示，航空公司要確保乘客盡量分開坐，若無法執行上述措施，航空公司需負責相應的交通、隔離、乘客治療費及感染個案的防控開支。