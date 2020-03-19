新冠肺炎：多地活禽市場開放　家禽業復工率達80%

新冠肺炎疫情全球蔓延，國務院聯防聯控機制周四（19日）召開例行記者會，會上指內地周三（18）全日首次無新增本土確診病例，而除湖北以外亦無新增死亡病例；農經司副司長邱天朝表示，今年1月以來因為防疫使多地活禽交易市場關閉，導致禽肉供給受到影響，目前已根據疫情允許地方政府自主調整放開活禽交易。

邱天朝表示，當局會對因疫情暫停或已實施永久性關閉活禽交易市場的地區，通過集中屠宰、產銷對接的方式，建立點對點的銷售渠道，幫助養殖戶解決活禽的交易和屠宰上市的問題。另他指出，民營企業是保障豬肉等肉類產品供給的主要力量，中央近日印發《實施意見》，細化生豬支持、民營企業發展政策。意見中提出，加大財政對民營企業的支持，優化展生豬產業市場環境，引導提升生豬產業的發展。

農業農村部畜牧獸醫局副局長魏宏陽指出，新冠肺炎對畜牧業也造成一定影響，其中家禽業損失最大。目前，家禽業復工率已達80%，活禽壓欄壓庫問題明顯緩解，活雞價格穩步回升，今年前兩個月，禽肉禽蛋產量有望繼續增加。

魏宏陽又指，內地在上周四（12日）、上周五（13日）分別在四川、河南發現3宗非洲豬瘟疫情，但今年總體非洲豬瘟疫情強度與去年相比明顯下降，截至目前共有4宗非洲豬瘟疫情，其中1宗涉及野豬、共捕殺生豬324隻。

國家發改委價格司副司長彭紹宗表示，近一個多月豬肉價格有所回落，在36個大中城市超市、集貿市場中，瘦肉平均零售價為32.21元，比2月中的最高點已經2元，而由於疫情緩和，豬肉供應將得到改善，豬肉價格有望再次回落。他又表示，中央會繼續投放中央凍豬肉儲備，增加肉類的進口，增加豬肉和其他畜禽產品的供應，以穩定肉價；又會與有關部門將社會救助和保障標準與物價掛鈎，向有經濟困難的市民發放最低生活保障、失業保險金的基礎上，每月額外發放補貼，以便緩解肉價上漲對市民基本生活的影響。