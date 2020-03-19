新冠肺炎：李文亮調查報告出爐　國家監委促撤銷訓誡書

國家監委調查組周四（19日）就吹哨人李文亮醫生病亡一事發表報告，指湖北武漢中南路派出所對李文亮發出的訓誡書不當，執法程序不規範。調查組建議武漢市監察機關對此事監督糾正，並督促公安機關撤銷訓誡書及追究有關人員責任。

調查組發布《關於群眾反映的涉及李文亮醫生有關情況調查的通報》，指省內部分醫院在去年12月已陸續收治不明原因的肺炎病人；武漢市疾控中心及市衞健委收到醫院報告後，先後安排流行病學調查和檢測，以及組織專家團隊調查來自華南海鮮市場的不明病例。

至同月30日，市衞健委發出《關於報送不明原因肺炎救治情況的緊急通知》等兩份文件，要求醫院做好救治工作，全面搜索和調查華南海鮮市場相關肺炎病例；惟有關文件事後被上傳至互聯網。李文亮收到訊息後，向親友轉發「華南水果海鮮市場確診了7例SARS」、「在我們醫院後湖院區急診科隔離」等訊息，呼籲大家防範病情。

市公安依傳染病防治、治安管理等法律，以及市衞健委的通報，對調查及處置轉發訊息的情況。遂至今年1月3日，李文亮獲聯繫後前往派出所談話核實後，警方在現場對李文亮發出訓誡書。調查組指出，派出所發出訓誡書的執法程序不規範，建議監察部門監督糾正，並及時向社會公布處理結果。

此外，報告又交代李文亮病逝後撫卹及善後情況，另經武漢市中心醫院申請，武漢市人力資源和社會保障局已認定李文亮為工傷，已按規定全額發放工亡補助金、喪葬補助金。保險公司並已向其家屬賠付捐贈保險。國家衞健委等部門在本月4日印發決定，表彰包括李文亮在內的全國衞生健康系統新冠肺炎疫情防控工作的一線人員。