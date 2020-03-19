新冠肺炎：隔離期間外出跑步　警注銷澳籍華女居留許可

北京市公安局副局長潘緒宏昨日表示，已注銷早前未戴口罩在屋苑跑步，並頂撞防疫人員的澳洲籍華裔女子的工作類居留許可，並限期離境。北京市前日累計錄得新冠肺炎64宗，佔全國總輸入病例34%，成為全國之冠。

47歲的梁姓女子任職拜耳醫藥保健有限公司，她於上周六（14日）由首都機場入境，工作居留許可有效期至本年9月5日。根據規定，梁女本應接受居家觀察，但她在周日（15日）下午違反居家隔離規定外出跑步，且未有佩配口罩，社區防疫人員發現後勸阻，但梁女情緒激動，拒絕配合。呼家樓派出所公安接報到場後，對梁女批評教育，她表示服從管理，未再外出。事件在網上曝光後，梁女被公司解僱，故市公安局依法注銷她的工作類居留許可。

北京市疾控中心副主任龐星火指，市內前日新增21宗境外輸入病例，涉受6個國家及8班航班，其中乘坐國航CA932航班的確診病例共7宗；CA908的確診病例共3宗。18名患者送往北京地壇醫院治理，3人由小湯山醫院收治。國家民航局、外交部等部門宣布，部分抵京的國際航班將轉往天津、山西太原及內蒙呼和浩特等地降落，有專家指官方應拒發簽證及停航，以免錯失控制疫情的機會。