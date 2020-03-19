新冠肺炎︰全國服務業復工率超60%　必需品供應充足

中國商務部周四（19日）舉行網上例行發布會，市場建設司司長朱小良及外資司副司長葉威就全國復工、生活必需品市場供應、壓減全國和自貿試驗區外資準入負面清單等問題作出回應。朱小良指出，全國生活服務企業復工率超過60%，全國生活必需品市場供應總體充足，當局將全力化解農產品滯銷賣難風險。

朱小良表示，隨着疫情緩解，住宿餐飲等生活服務業正穩步復甦，但與製造業復工速度有一定差距，主要原因是生活服務一般需要直接接觸消費者，部分地方餐飲堂食等服務出於疫情防控原因仍未完全開放，加上消費者信心恢復需時，客流少導致復工動力不足。商務部將會同相關部門研究對生活服務業分區分級分類復工的通知，加速住宿餐飲等生活服務企業復工營業。

他又表示，目前全國生活必需品市場供應總體充足，糧油價格基本平穩，肉類價格小幅波動，蔬菜和禽蛋價格持續下降；對於很多地區出現農產品滯銷情況，商務部將會同國務院扶貧辦印發應對工作的通知，一方面多措併舉拓寬農產品銷售渠道，另一方面要堅持特事特辦、急事急辦，全力化解農產品滯銷賣難風險。

葉威則表示，目前疫情在全球快速蔓延，已波及100多個國家和地區，可能會導致全球跨國直接投資總量萎縮，商務部將加快壓減全國和自貿試驗區外資準入負面清單，持續擴大外資市場準入；並加快修訂《鼓勵外商投資產業目錄》，增加鼓勵條目；同時賦予自貿試驗區更大改革創新自主權；實施好《外商投資法》及配套條例，建立外商投資服務體系等。