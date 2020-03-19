新冠肺炎：還原李文亮搶救過程　國家監委稱治療規範

國家監委調查組周四（19日）就吹哨人李文亮醫生病亡一事發表報告後，內地官媒隨即發表對國家監委調查組負責人的專訪內容。除了被訓誡一事外，李文亮的死亡時間亦是輿論關心焦點之一；有媒體曝出李文亮於上月6日晚上9時30分逝世，惟武漢市中心醫院宣布他為7日凌晨2時58分逝世，令輿論質疑他的搶救過程或存在問題。對此，調查組負責人還原了李文亮的搶救過程。

負責人指出，李文亮於上月6日下午6時55分轉至武漢市中心醫院後湖院區呼吸重症監護病房，接受高濃度氧治療；至晚上7時20分，他開始神志模糊，心率、血壓下降，醫生立即注射腎上腺素強心，開放血管通道積極補液擴容提升血壓，同時進行插管，以有創呼吸機維持呼吸，持續胸外心臟按壓，冰帽保護腦部；至晚上9時30分，院方使用上體外心肺復甦儀，輔助持續胸外心臟按壓，繼續進行心肺復甦搶救。

至同日晚上10時40分，院方從武漢亞心醫院借來一台人工膜肺（ECMO）後，啟動ECMO進行搶救；至11時許，武漢市衞健委協調北京援漢專家到現場參與搶救；惟至翌日凌晨2時58分，李文亮的心電圖呈直線反應，宣告臨床死亡。

負責人引述負責搶救的呼吸與危重症醫學科負責人指，李文亮是他們的同事，又很年輕，故只要有一點希望就不願放棄，當時是想盡全力救活他，所以搶救了很長時間；負責人又引述李文亮的主診醫生指，雖沒能挽回李文亮的生命，但對他的治療是規範的，搶救是及時的，大家盡了最大努力。

負責人強調，一些敵對勢力為攻擊中國政府，給李文亮貼上對抗體制的「英雄」、「覺醒者」等標籤，是完全不符合事實的；李文亮是共產黨員，不是所謂的「反體制人物」，那些別有用心的勢力想煽風點火、蠱惑人心、挑動社會情緒，注定不會得逞。