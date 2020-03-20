新冠肺炎：進京航班分流至其他省市　4個疫情調查組公布結果

檢疫人員在廣州白雲機場執行檢疫工作。（中新社圖片）

新冠肺炎疫情持續，截至周五（20日）凌晨，內地確診80,930宗、3245人死亡。湖北疫情有新變化，周四（19日）首日無新增確診病例，惟再多8人死亡，其中6人來自武漢。

疫情蔓延至全球，內地嚴防境外輸入病例。民航局、外交部、國家衞健委、海關總署、移民局周四聯合發布《關於目的地為北京的國際客運航班有關事宜的公告》，決定調整目的地為北京的部分國際航班，從指定第一入境點山西太原市入境。

對此，太原市衞健委隨即發布8條硬性規定。其中，將北京入境國際航班的乘客，分流至小店區集中隔離，包括體徵正常的乘客會被安排到酒店隔離，有病徵的則到指定醫院治療。

內媒報道，國家監委調查組在疫情期間，曾派出4個調查組對社會熱點事件進行調查，包括「李文亮事件」、「山東任城監獄疫情爆發」、「黃某英事件」、「福建泉州市酒店坍塌事故」，當局周四公布「李文亮事件」調查結果。至此，上述事件已全部公布調查結果。

復工復產方面，中國商務部周四舉行網上例行發布會，市場建設司司長朱小良指出，全國生活服務企業復工率超過60%，生活必需品市場供應總體充足，當局將全力化解農產品滯銷風險。

隨着疫情漸緩，內地多個景區陸續開放。山東泰山景區將於周六（21日）起，紅門、天外村、桃花峪三條遊覽路恢復24小時開放；一年之內，對持有效證件的全國醫務工作者實行免費優惠。