殺人後逃亡15年終落網　男子：這天遲早會來

重慶一名符姓男子15年前在深圳龍崗殺死一名羅姓女子後一直逃亡，直至本月初龍崗警方在梳理積案線索時，發現符男長期在東莞市虎門鎮活動，於是在上周三（11日）趕到懷疑符男落腳地守候近一小時，終在其租住處樓下將其拘捕。符男被捕後十分平靜，還說了一句「這一天遲早會來的，我知道」。

案發於2005年4月14日，羅女的男友向深圳警方報案，指當天上午8時許到女友家中取電單車時，發現女友家門虛掩，進入睡房發現她已死去，其手機不知所蹤。經查，符男前一晚曾到羅女家中，並發生爭執，符男將羅女殺死後逃走。雖然警方曾透過網絡通緝符男，又曾前往其重慶老家及江浙一帶找尋，惟符男卻像人間蒸發一樣。

至2014年，案件一度出現曙光；符男因假借其姊夫的身份資料與人賭博，遭佛山警方治安拘留，但當龍崗警方趕到佛山時，符男已逃離佛山。符男逃亡多年，從未與家人聯絡，也不會在一個地方久留。多年來，龍崗警方走遍大江南北，每次差點將其逮住時，又被他在最後關頭逃脫。

警方表示，符男在審訊過程中，將當年案情和盤托出，又坦認故意傷害他人致死的犯罪事實。案發後，他輾轉逃亡至10多個省市，由於不敢到工廠打工，他只能在一些位置偏僻的地盤或工廠食堂打散工。在東莞虎門，他就在一家私人工廠的食堂幫人買菜、打散工。