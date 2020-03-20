新冠肺炎：意大利3405人病歿　總數超中國內地

意大利周四（19日）新增427因感染新冠肺炎死亡，累計病歿人數達3405人，已超越全球最先爆發疫情的中國內地。根據國家衞健委資料，截至北京時間周四凌晨零時，中國內地累計有3245人因感染新冠肺炎死亡。

意大利同日新增5322宗確診病例，再創單日新高，累計確診病例合共41035宗，其中2498人是正接受深切治療的重症患者，另有4400人已完全康復。不過，有專家認為，意大利染疫人數遠高於上述數字，因為只有到醫院接受治療的人接受了病毒檢測。亦有專家指，意大利北部重災區的疫情要到4月中才見頂，其他地區或要更遲一些。

米蘭一家醫院對疫情感到沮喪：「不幸地，我們控制不了倫巴底的情況。太多受感染，我們甚至已沒有數着有多少死者。」意大利衞生當局指，該國新冠肺炎的死亡數字高企，其中一個原因是人口老化。意大利是全球人口老化嚴重程度排第二的國家，該國有87%的新冠肺炎死者是超過70歲。有病毒學家亦指出，意大利一些地區的醫療系統幾近崩潰，也是導致死亡人數多的原因之一。

中國派往支援意大利抗疫的專家組，亦批評意大利人不認真對待封城措施。專家組組長、中國紅十字會副會長孫碩鵬說，他很驚訝看見米蘭很多人在街上四處走，乘搭交通工具和外出用膳。孫碩鵬說，武漢在嚴格執行封城措施後一個月疫情已見頂，他認為意大利要停止一切經濟活動，停止人口流動，全部人都留在家中隔離。

據統計，目前全球新冠肺炎病例已超過22.7萬宗，其中歐洲佔了逾10萬宗，差不多是全球總數的一半。其中在法國，累計病例在周四突破一萬宗，達10955宗，比前一日增加1861宗，死亡數字新增108宗，累計372宗。