市委前巡視員涉當黑社會保護傘　檢察院提起公訴

內蒙古通遼市有兩名官員分別涉嚴重違紀違法和受賄，接受調查及被提起公訴。其中，市委前巡視員辛金山（正廳級），涉包庇黑社會性質組織和非法持有槍枝等，近日被提公訴。另市委常委、統戰部部長曹文敏正接受紀律審查和監察調查。

最高檢周四（19日）通報稱，辛金山涉嫌受賄罪，包庇、縱容黑社會性質組織罪，非法持有槍枝罪，近日由檢方向法院提起公訴。檢方認為，辛金山利用擔任通遼市委常委、政法委書記等職務便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額特別巨大；又包庇涉黑組織，非法持有槍枝等，應追究其刑事責任。

公開資料顯示，現年67歲的辛金山是內蒙古通遼市人，自1970年5月參加工作，曾擔任哲里木盟農研所副所長、農管局副局長、通遼市委常委、政法委書記和市委巡視員等職務，自2013年4月退休。

另資料顯示，現年57歲的曹文敏是通遼市開魯縣人，自1983年8月參加工作，曾擔任開魯縣獸醫工作站副站長、開魯縣北清河工委書記、縣畜牧局局長、市糧食局黨組書記、糧食系統黨委書記等職務。他在上周一（9日）剛轉任通遼市委常委、統戰部部長。