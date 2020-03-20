台男持剪刀刺死人　二審改判刑12年

台灣新北市一名程姓男子，前年因飼養的兩隻流浪狗遭人無故潑灑油漆而懷恨在心，持剪刀將對方刺死，一審被判刑18年，他不服上訴。台媒周四（19日）報道，高院認為他無殺人犯意，依傷害致死罪改判刑12年。

案情指出，58歲的程男於前年10月17日晚上10時許，帶着2隻狗在新北市三重區一處停車場露宿，卻突然遭一名54歲周姓男子潑白油漆驚醒，程男報警。他之後打聽到周男露宿的地點，於翌日凌晨，帶着一把剪刀去尋找周男理論，途中發現周男踩單車迎面而來。

周男見狀欲逃跑，程男追上將對方推倒在地，用剪刀往他身上猛刺3下，隨即逃去。周男之後被送院，但因左後頸一道深達7厘米的刀傷，造成左側鎖骨下方動、靜脈破裂大出血，急救逾2小時宣告不治。

一審時，檢方提供的閉路電視畫面顯示，程男確有刺中周男。惟他否認刺傷周男頸部，不服上訴，稱「可能是別人刺的，我不知道啊」。高院審理認為，程男雖對死者家屬造成無可彌補損害，且犯後否認罪行，應予嚴懲，但考慮是死者先行潑漆挑釁在先，且程男所持剪刀非大型兇器，行兇時間僅5秒鐘，亦未有追趕一度起身逃跑的周男繼續揮刺，而是短暫瞪視後就離開，證明他非故意殺人，於是作出改判。