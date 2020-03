新冠肺炎：研究稱疫情之下　醫務人員普遍存在心理健康問題

內媒周四(19日)報道,英國醫學期刊《刺針》日前發布一篇論文,稱在新冠肺炎疫情之下,內地醫務人員普遍存在心理健康問題,其中心理困擾、焦慮症、抑鬱症的發病率分別為15.9%、16%、34.6%。

報道指出,這篇論文名為《Mental health status of doctors and nurses during COVID-19 epidemic in China》,由北京大學精神衞生研究所、北京大學第六醫院社會精神病學與行為醫學研究室主任劉肇瑞,北京地壇醫院感染中心主任醫師蔣榮猛、韓冰等多名醫學專家聯合發布。

研究是基於微信的匿名調查,時間為今年2月17日至24日,樣本是根據非概率抽樣程序收集的,通過世界衞生組織的20項自我報告調查表(SRQ-20),Zung焦慮自評量表(SAS)和抑鬱量表(SDS),評估3個心理健康問題,包括心理困擾,焦慮症狀和抑鬱症狀;還收集了受查者服務的醫院資訊。

結果發現,醫務人員普遍患有心理困擾、焦慮症狀、抑鬱症狀,需要心理輔導;中年醫務人員更易出現精神健康問題。護士比醫生更易患焦慮或抑鬱症狀病,因他們在病房中的時間較長,且直接為患者提供護理。研究又指,家庭支持對於保持心理健康很重要,醫務人員或因擔心家人受疾病感染而加重心理負擔。

就醫院的特點而言,來自指定醫院的醫務人員較易患精神健康疾病,因他們須長期接觸確診者。就醫院等級而言,來自二級或三級醫院的醫務工作者有較高的焦慮風險,研究指可能是因為級別越高的醫院承擔的責任和治療任務越重。