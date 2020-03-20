廣州破套路貸犯罪組織　涉款5億人民幣

廣州警方近日搗破2個套路貸犯罪組織，在廣東、湖南共拘捕13名疑犯。警方指犯罪組織涉及81宗以房產抵押貸款的騙案，涉額高達5億元（人民幣，下同，約5.6億港元），案中警方共查扣77套房產。

廣州黃埔警方去年6月接獲法院關於套路貸的違法犯罪線索指，當地一名年逾八旬的許姓老夫婦，以價值300萬元（約336萬港元）的房產作抵押，向一家名為「房XX」的公司貸款35萬元（約39萬港元），卻未能及時還款，經介紹到另一家「廣州敏X投資諮詢有限公司」（下稱敏X投資）二按貸款。期間，敏X投資在許姓夫婦不知情下，讓對方簽下虛假貸款合約，更巧立名目收取手續費，令夫婦兩人實得僅1.1萬元（約1.2萬港元），卻要償還70萬元（約78萬港元）貸款及利息。最終許姓夫婦因無力還款被迫拍賣住房還款。

經深入調查，警方發現有犯罪組織以民間借貸為幌子，專門挑選一些貸款信用差、房產已多次抵押、並急需現金的目標。當借款人上釣後，組織便安排他人假扮放款人與對方簽約，再以各種手段導致借款人違約，並欠下巨債，最後逼借款人將房產拱手相讓。

警方表示，這次破獲的套路貸犯罪疑犯中，多人僅具小學或中專學歷，他們分別扮演貸款投資顧問、放款人、訴訟人員及討債人等，利用虛假的借款合約、銀行流水帳、收條等文件，形成完整的借貸證據鏈，令有強烈資需求及法律自我保護意識弱的受害人墮入圈套。