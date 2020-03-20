新冠肺炎︰內地首次無新增本土病例　患者出院後4周內覆診

國務院聯防聯控機制周五（20日）召開新聞發布會，國家衞健委發言人米鋒在會上透露，自疫情爆發以來，內地周四（19日）首次出現新增本土確診病例和疑似病例零報告，已有18個省份和新疆生產建設兵團無本土現有確診和疑似病例。現有本土確診病例中，重症病例佔37.5%。至於周四新增境外輸入確診病例則有39宗。

疾控局監察專員王斌指出，目前境外疫情呈快速上升的態勢，中國的輸入病例明顯增多，防範壓力進一步加大；中國採取的整體防控策略是「外防輸入、內防擴散」，各地需在鞏固境內防控成效的同時，做好防範境外疫情輸入的工作。

對於多地治愈患者出現再確診（復陽）情況，京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強指出，當局目前還需要進一步研究，才能掌握新冠病毒的特點和規律。其中新版診療方案中已強調出院標準是兩次核酸檢測陰性，且採集標本最好選擇痰或下呼吸道的肺泡灌洗液等，另要求患者出院後居家觀察14天，同時要自我隔離，戴口罩，與家人分餐等。

另醫政醫管局監察專員郭燕紅提到，當局會對治愈出院的患者進行跟蹤隨訪和健康管理，安排好出院後2至4周的覆診計劃，提醒患者定時回院覆診覆查。

郭燕紅又透露，鑑於當前湖北和武漢防疫形勢積極向好，各地援鄂（湖北）醫療隊周二（17日）起陸續撤離，至今已撤離了1.2萬名援鄂醫務人員，主要是方艙醫院和非重症定點收治醫院工作的醫務人員。