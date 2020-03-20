中信銀行前行長涉受賄　開除黨籍移送法辦

中央紀委國家監委周五（20日）公布，指中信銀行股份有限公司前黨委副書記、行長孫德順涉以職務便利為他人謀利，非法收受巨額財物，被開除黨籍處分。另據中信集團同日發布消息，中國人民銀行副行長朱鶴新，將接替常振明任中信集團黨委書記一職。

公布指出，孫德順違背金融服務實體經濟的決策部署，向貸款客戶借用房產，由他人支付應由其本人承擔的費用；不按規定報告個人事項，職工錄用中違規為他人謀取利益。另違規經商辦企業，為本人及親友攫取巨額利益；又把貸款審批權力作為謀取個人利益的籌碼，與不法商人大搞權錢交易，在貸款審批等方面以職務便利為他人謀利，收受巨額財物。

當局指，孫德順違反黨的政治、組織、廉潔、工作等紀律，以職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不收斂，在金融領域的腐敗問題特別嚴重、性質惡劣且數額巨大，應予嚴肅處理。依據有關規定並經中央紀委常委會議研究，決定對孫作上述處分，按規定取消其享受待遇，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

資料顯示，62歲的孫德順在1981年4月起在中國人民銀行就職；在1984年5月至2005年11月期間，分別在中國工商銀行海淀區辦事處、海淀區支行、北京分行等單位工作；在2005年12月至2011年10月期間，先後任交通銀行北京分行黨委書記、行長、管理部副總裁。其後在中信銀行工作，先後任中信銀行副行長、行長，去年9月底曾傳出失聯消息。

此外，中信集團周五召開領導幹部會議，中央組織部副部長曾一春宣布中央決定，朱鶴新任黨委書記。資料顯示，現年52歲的朱鶴新擁豐富的金融工作經驗，曾長期在交通銀行工作，於2013年1月起任交通銀行副行長等職；至2015年3月轉任中國銀行副行長。他翌年6月赴四川任副省長，至2018年7月回京出任中國人民銀行副行長至是次履新。

據中信集團官網介紹，該集團是在已故中共元老鄧小平支持下，由有「紅色資本家」之稱的榮毅仁於1979年組建。而常振明在2009年4月8日，取代因投資澳元巨虧事件而請辭的董事局主席榮智健及董事總經理范鴻齡，任中信泰富董事局主席及董事總經理職務；遂於2010年12月接任集團黨委書記。據中信官網顯示，常振明目前亦任中信集團董事長一職。