新冠肺炎：內地逾2000兒童確診　10個月大嬰兒病亡

內地新冠肺炎疫情遂漸緩和，有研究指染病的大多是成年人，兒童確診的個案則為較少數。內地傳媒周五（20日）引述國際權威兒科期刊《兒科》（Pediatrics）的研究論文，指由1月中至2月初期間，內地已有超過2000宗兒童的確診報告，當中有部分更是嬰兒和幼兒，且重症比例也更高。另有研究指出，目前已有1名10月大的嬰兒病亡。

該名題為《2143例中國新冠肺炎患兒的流行病學特徵》的研究論文，出自上海交通大學醫學院兒童醫學中心的童世廬教授團隊。2143名兒童病例中，已有731人確診，超過90%的患兒均為無症狀、輕度或中度患者，而重症和危重病例則佔5.9%，比成年患者18.5%低。當中有一名來自湖北的14歲男孩於2月7日病亡。

研究指出，兒童發病數量在上述時間顯著增加，在2月1日達到峰值後逐步下降。另數據顯示，小於1歲的患兒重症和危重病例比例為10.6 %，1至5歲則是7.3%，隨着年齡上升，重症和危重病例反而下降，研究推測兒童接觸病原體的機會較少，但病毒對幼兒、嬰兒依然危險；推論年幼兒童若併發急性呼吸窘迫一類的呼吸道病症，更易遭受新冠病毒侵襲，遂發展出重症。

在國際疫情蔓延期間，英國在最近一周已出現至少3宗1歲以下的嬰兒感染的病例。武漢兒童醫院等機構周三（18日）亦在其他的兒科期刊提及，在1月28日至2月26日評估和測試的1391名兒童中，發現171人確診，其中9人更出現重症、危重症臨床病狀，3人更需要重症監護和有創機械通氣，而1名10月大的嬰兒死亡。

研究警示，兒童在社區傳播中充當重要角色，數據表明，兒童更多表現為傳染性強的上呼吸道感染；部分兒童在幾周後，糞便呈病毒核酸陽性，提示病毒能在消化系統中複製。如嬰兒和兒童未經如廁訓練，且自主防護意識較低，可能引發學校和家庭的社區性傳播。