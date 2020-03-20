傳微博逾5億用戶資料外洩　暗網標價1388美元出售

內地網絡安全公司「默安科技」的首席技術官（CTO）魏興國，周四（19日）在微博上發文披露，微博發生用戶數據洩漏事件；雖然有關貼文隨後遭刪除，但已掀起輿論關注。內地傳媒記者調查後發現，一些外國網站交易平台確實出現相關的數據買賣，只要繳費即可通過微博帳號查詢到用戶的手機號碼，甚至更詳細的個人資料。微博官方其後承認發生數據洩漏事件，惟強調事件已追溯至2018年底，不涉及重要訊息。

據報道，內地記者發現在暗網及Telegram上，確實有關於微博用戶數據的交易站。其中，有暗網用戶在本月4日發布一則名為「5.38億微博用戶綁定手機號數據，其中1.72億有賬號基本訊息」的交易訊息，售價僅為1388美元（10,826.4港元）。該用戶聲稱，這些數據均為去年年中左右獲取，並展示了400條綁定手機號碼，及1500條帳號基本訊息作為測試數據。

相對於暗網的「一口價」數據打包，Telegram上則有用戶提供微博、QQ、貼吧等社交帳戶關聯手機號碼及其他訊息的「定向查詢服務」。其他用戶只需輸入想要查詢的微博帳號，即可搜出用戶的手機號碼，如付款更可查看更多個人訊息。

對此，內地記者周五（20日）曾向Telegram上的賣家購買了12元人民幣（13.4港元）積分，即獲取了201條微博用戶訊息，當中不少訊息包含用戶身份證號、手機號、密碼、生日等私密信息。記者又實測「定向查詢服務」，查詢了3個微博帳號，結果其中2個搜尋出正確的手機號碼。另一個帳號則顯示為「無訊息」，該帳號在隱私設置中設置了「不允許通過此手機號搜到我」，或是手機號碼沒洩漏的原因。

對於用戶數據洩露風波，微博官方回應稱，此次數據洩露應追溯至2018年底，當時有用戶通過手機大批量上傳通訊錄至微博，匹配出數百萬個賬號昵稱，加上通過其他渠道獲取的訊息一起對外出售。微博強調，此次數據洩露不涉及身份證、密碼等重要訊息，對微博服務並無影響，微博已及時強化安全策略，又強調會「不斷強化」。