解放軍合成營閩南地區演練　機動作戰突入敵陣

在台海局勢緊張之際，大陸《解放軍報》周五（20日）刊登《合成營成為陸軍機動作戰基本單元》的報道，指陸軍合成營部隊經多年研練，攻防能力大幅提升；其中某旅合成營部隊近日更在閩南地區演練，針對不同目標擬定相應作戰方案，共10多個兵種分隊突入「敵陣」。

演練由陸軍某旅合成三營營長吳敏和4名營參謀指揮，根據戰場形勢研判及擬定作戰方案，對前沿堅固、裝甲運動、勤務保障等不同類型的目標發起攻擊。該旅領導表示，合成營與傳統步兵營不同，囊括陸軍部隊所有基礎兵種，可適應全新基本作戰單位，將其加入戰鬥序列融合運用，根據戰場情況組合，配置成多種作戰模式。

報道指出，合成營部隊成為陸軍主要作戰力量，包括重型、輕型、空突、山地、兩棲等多種陸軍作戰體系，實現作戰指揮多源感知、作戰要素高度融合，作戰空間向多維拓展，推動陸軍部隊機動作戰、立體攻防能力躍升。

合成營部隊可應對各種作戰，包括夜間奪控作戰，重型指揮員可通過訊息終端機，呼叫空中火力支援，利用軍機打擊在「敵」防禦陣地，再以坦克、裝甲步兵等地面戰力突入敵軍缺口。此外，部隊亦可應對城市攻防戰、兩棲戰等多重作戰樣式。