雲南綠孔雀公益訴訟案宣判　水電站建設須停工

備受輿論關注的雲南綠孔雀公益訴訟案，周五（20日）在昆明市中級人民法院一審判決；經審理，法院判原告方北京市朝陽區自然之友環境研究所（下稱「自然之友」）勝訴，被告方中國水電顧問集團新平開發有限公司（下稱「新平公司」）、中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司（下稱「昆明設計院」）須立即停止戛灑江一級水電站建設項目。

自然之友訴稱，由新平公司建設及昆明設計院承包的雲南省紅河（元江）幹流戛灑江一級水電站的淹沒區，是國家一級保護動物、瀕危物種綠孔雀的棲息地，水電站一旦蓄水，將導致綠孔雀棲息地被盡數淹沒，從而導致該區域綠孔雀滅絕的可能。另水電站配套的清庫工程需砍伐河道兩邊樹木、進行道路修建等，會危害生長在該區域的國家一級保護植物陳氏蘇鐵，破壞當地珍貴的乾熱河谷季雨林生態系統。

自然之友2017年11月6日入稟昆明中院，要求法院判令兩被告立即停止水電站建設，不得截流蓄水，不得對該水電站淹沒區內植被進行砍伐等，並由兩被告共同支付原告因本案產生的維護社會公共利益的合理費用及訴訟費用。

法院經審理後認定，新平公司須立即停止基於現有環評下的戛灑江一級水電站建設項目，不得截流蓄水，不得對該水電站淹沒區內植被進行砍伐；新平公司需按生態環境部要求，完成環境影響評估，提出改進措施並報生態環境部備案後，再由相關部門視情況決定是否復工；同時須向自然之友支付為因訴訟產生的費用8萬元（約9萬港元）。據了解，該水電站在訴訟期間處於停工狀態。