新冠肺炎︰指華商囤積居奇　捷克徵用援歐僑胞物資

新冠肺炎疫情持續在歐洲蔓延，各地醫療物資供應緊張。具有中國官方背景的微信公眾號「麗水市僑聯」周四（19日）發文，指捷克地方政府徵用了一批浙江政府援助歐洲僑胞的口罩，惟捷克媒體報道卻把事件扭曲為有「華商囤積居奇」；有關方面正在與捷克方面溝通，以澄清捷克媒體的不實報道。內地官媒周五（25日）引述知情人士消息，指事件屬一場誤會，捷方政府已決定歸還該批口罩。

麗水市僑聯的貼文指出，捷克媒體報道事件時，稱捷克烏斯季州海關周二（17日）在某工業園區檢查，發現有華商在一間倉庫囤積了約680,000個呼吸閥口罩和28,000個口罩；州長決定依據《緊急危機法》徵用該批口罩，其中38萬個呼吸閥口罩留給當地警察及消防，其餘交給內務部。

惟經由捷克華僑主辦的《布拉格時報》了解，該批為浙江省、麗水市及青田縣政府援助歐洲僑胞的物資，上面有紅十字會的捐贈標籤，因多數歐州航班停飛，周一（16日）經由中歐班列運抵烏斯季州，準備分發至歐洲各國華僑華人手中，並非捷克媒體報道中聲稱的是華商囤積居奇。

內地官媒記者引述一知情人士消息，指確實有一批青田縣捐贈給意大利華僑的10.16萬個口罩，因誤會被捷克地方政府徵用。海關檢查倉庫時發現了上述兩批口罩，但由於有關負責人沒有書面證明這批隻口罩是用於捐贈的，因此也被相關法律徵用；目前，捷克內務部已經決定向捷克青田同鄉會退還這批用於捐贈的口罩。