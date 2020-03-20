中紀委披露「三桶油」整改進展　強調肅清周永康流毒

中紀委周五（20日）宣布將在未來2日公開第十九屆中央第三輪巡視45間公司的整改進展情況，當中包括中石化、中石油以及中海油。而在「三桶油」的整改報告中，均有提及要肅清中共前政治局常委、前中央政法委書記周永康的流毒影響。

在中石化的整改報告中，寫有徹底肅清周永康、前福建省長蘇樹林、前中石化總經理王天普3人流毒等字眼，表明「堅決糾正錯誤的發展觀和政績觀，堅決反對人身依附和圈子文化，堅決查處選人用人上的不正之風」，將「對黨忠誠」作為幹部考察評價首要標準。

而中石油的整改報告中，亦寫有堅決徹底肅清周永康、前中石油董事長蔣潔敏、前總經理廖永遠、前副總經理王永春等人流毒影響，並持續淨化政治生態，將此問題納入黨組年度及巡視巡察工作重點，增強政治、思想和行動自覺。

在中海油的整改通報披露，在去年9月12日，中海油黨組理論學習中心組圍繞「肅清周永康等人流毒，營造良好政治生態」主題集體研討，從思想上深層祛毒，從政治上劃清界線，從作風上挖根除弊，全面淨化政治生態；又開設課程在集團公司中青年幹部培訓班授課，列入海油黨校各班次專題學習內容。