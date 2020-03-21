新冠肺炎：入境廣東須隔離14日　湖北黃岡市恢復公共交通

新冠肺炎疫情在全球肆虐，截至周六（21日）凌晨，內地累計確診80,977宗、3248人死亡。國家衞健委指出，全國已連續兩日無本土新增確診病例，目前須嚴防境外輸入。

內媒周五（20日）報道，廣東防控措施進一步升級，自周六開始，對所有境外（不含港澳台）經廣東口岸入境的人員，以及經港澳台地區和省外口岸入境到廣東且到廣東前14天內有國外旅居史的人員，其目的地為廣東的，不論是外國公民或中國公民，均一視同仁，一律實施14日居家或集中隔離，隔離期間的食宿費用由個人自理。

湖北部分地區已解封，黃岡市自周六起逐漸恢復公共交通，包括重開數條巴士路線、市區的士，東華客運站、黃州客運站、縣際客運班車。此外，允許車輛進出屋苑，但車上人員須出示「綠碼」（即境內返崗通行證），檢測體溫後方可放行。

至於機動車則實行單雙號限行，即以機動車車牌最後一位數字為准，按照公曆，單日單號出行，雙日雙號出行。軍車、警車、公務車、消防車、救護車、工程救險車、環衞車、巴士、的士、客運班車、貨車、復工復產車輛、持疫情防控通行證車輛以及車身噴有統一標識的工作用車，則不受限制。