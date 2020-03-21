大白兔推出雪糕惹熱議　將在上海武漢同步首售

眾多人的童年回憶、上海冠生園生產的「大白兔」奶糖又有新搞作。繼早前「踩過界」推出香水、沐浴乳、潤唇膏，甚至開奶茶店後，上海冠生園與光明乳業聯手推出「大白兔雪糕」，且近日正式在網店發售。雖然大白兔雪糕目前只有天貓光明官方旗艦店出售，但未來將在上海及武漢同時線下首售。事件引起輿論關注，不少網民坦言十分期待。

大白兔奶糖向來深受內地消費者喜愛，此次市場上亦流行過多款「大白兔風味冰淇淋」，甚至有愛好者購買大量大白兔奶糖自製雪糕，惟此次由冠生園及光明乳業攜手推出的大白兔雪糕，可算是「官方出品、血統純正」。從網上圖片可見，「大白兔雪糕」的包裝猶如一粒巨型奶糖，拆開後便是一條奶糖味雪條。

光明乳業與冠生園將最先在上海及武漢線下發售，並以「甜蜜加油包」形式，連同多款冰品送到仍在武漢抗疫的上海醫療隊員手中。光明乳業指出，之所以選擇在上海和武漢首售，不但是因光明乳業在兩地擁有較高的市場份額，更是想借此向武漢人民傳遞來自上海的關懷與牽掛，延續兩地人民在此次疫情中結下的深厚友誼。