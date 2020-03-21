用繩勒貓頸用力拉扯拍唯美照　攝影師：只是將牠拋起

貓狗近年在網絡上廣受歡迎，內地網絡瘋傳一張貓與男童的唯美照片，不少人看後紛紛讚揚攝影技術高超。不過，攝影師近日發布拍攝花絮，揭示照片背後虐待動物的殘酷真相，遭網民怒斥，亞洲善待動物組織（PETA Asia）亦批評他的「攝影技巧」令人感到可恥。

這張唯美照片顯示，一名男童拿着一根樹枝，而對面則有一隻貓跳在半空，用鼻子聞樹枝，在光與影的配合下，畫面非常溫馨，但網民卻發現小貓跳躍的姿勢有點奇怪。

原來因男童未能引誘小貓跳至半空，攝影師便選擇將小貓拋到半空中。從拍攝花絮可見，工作人員彎腰抱着小貓，用繩索綁住牠，之後將牠拋出去，再用力拉繩向後扯，拍攝到小貓「自由降落」的姿勢。經後期合成後，小貓變成在男童面前跳起。有網民批評，「藝術家，何時讓我吊起你拍照」、「把動物當工具」、「心態有問題，技術也一般」、「冷血」。

亞洲善待動物組織（PETA Asia）發聲明指，這些「攝影技巧」令人感到可恥，動物不是供拍照的工具，而在小朋友面前虐待動物會造成負面影響，貓更是一種敏感的動物，用繩索綁住頸部並拋至空中會導致嚴重的驚嚇。作為兒童攝影師，應該要為小朋友拍攝美好的回憶，而不是在他面前記錄如何虐待一隻無辜的貓，要知道對生命的漠視很可能會影響小孩子的一生；希望攝影師承諾以後不再使用任何動物作為他的攝影道具。

攝影師周三（18日）在微博發出道歉聲明澄清，指照片中的小貓是自己養的寵物，也是「捕鼠能手」，用來在農村防疫。他解釋，因為擔心小貓跑掉才用繩索綁住，而拍攝時只是將牠拋起，卻「被誤解了虐待小動物」，而男孩也是他的親姪兒，為他拍照並非商業活動。