新冠肺炎：病毒於康復者糞便存活近5周　現糞口傳播風險

醫學專家就新冠病毒進行研究，英國醫學期刊《刺針胃腸病學和肝病學》周四（19日）發布文章，稱即使患者呼吸道樣本對病毒檢測轉陰性後，其糞便樣本病毒呈陽性的時間仍可長達近5周，反映就算患者呼吸道中的病毒清除，病毒仍會在患者的胃腸道中活躍複製，有糞口傳播的風險。

這篇文章名為「Prolonged presence of SARS-CoV-2 viral RNA in faecal samples（糞便樣本中新冠病毒RNA的長期存在）」，由中山大學醫學團隊等研究員發表；糞口傳播是指糞口傳播是指病毒通過糞便排出體外污染環境，然後又進入人體呼吸道以及消化道。

研究團隊在今年1月16日至3月15日期間，招募98名中山大學附屬第五醫院的新冠肺炎確診患者，收集了其中74名患者呼吸道和糞便樣本。研究發現，在41宗糞便樣本呈陽性的患者中，呼吸道樣本呈陽性平均持續16.7天，首次出現症狀後，他們的糞便樣本平均保持陽性狀態長達27.9天，比呼吸道樣本呈陽性結果保持時間平均長11.2天。

目前，新冠肺炎康復者的出院標準是無相關症狀，且連續至少2次痰或呼吸道樣本檢測呈陰性。不過，有患者在呼吸道樣本變為陰性後的連續33天內，糞便樣本仍呈陽性；亦有患者在首次出現徵狀47天后，糞便樣本檢測仍呈陽性。

研究人員表示，患者的呼吸道樣本結果變為陰性后，通常沒有徵狀或徵狀很輕。然而，此前已經出現過無徵狀傳播的情況，所以仍需警惕糞口傳播的風險；但認為呼吸道傳播仍然是新冠病毒的主要途徑。