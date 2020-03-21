天降鋁窗砸死5歲女童　法院判業主物管賠78萬人仔

海南海口市一名5歲符姓女童早前與母親在屋苑玩耍時，遭天降鋁窗擊中頭部慘死，引起輿論關注。人民法院報周五（20日）披露，案件近日已在海口市秀英區人民法院宣判，被告須向死者家屬賠償合共約78萬元人民幣（約87萬港元）。據了解，這是海口市近年來首宗高空墜物致人死亡案件。

事發於去年8月21日下午，涉事屋苑一名傅姓女子叫6歲柴姓兒子打開露台窗戶時，窗戶突然掉落，擊中符姓女行人的頭部，她經送院搶救後不治。警方事後介入刑事調查，但認為傅女無法預見窗戶會墜落，且造成他人死亡，事件純屬意外，故決定不立案。後來，符的陳姓母親將柴的父母、屋苑物業管理公司告上法庭。

經法院審理查明，柴的父母曾於前年5月曾對涉事單位進行裝修，並向物管公司繳納裝修押金，惟物管公司至事發前均未檢驗裝修成果。法院認為，柴的父母在裝修過程中未嚴格監管，裝修完畢後未嚴格驗收，使用過程中未盡合理注意義務；物業管理公司未管理好業主的裝修規範行為，對事故負有一定過錯。因此，法院判柴的父母承擔70%賠償責任，物業管理公司則承擔30%的賠償責任。