新冠肺炎：全省收繳1538隻野生動物　涉額190萬人民幣

新冠肺炎疫情持續，內地繼續加強打擊野味交易。貴州省森林公安局周四（19日）發布第二批依法打擊破壞野生動物資源犯罪的案例，顯示截止周三（18日），全省清理7400多間野生動物馴養繁殖及經營加工場所，受理150宗破壞野生動物資源案件，查破137宗，當中有40宗被刑事立案，依法拘捕166人；收繳1538隻野生動物、212件獵具，涉案價值190多萬元（人民幣，下同，約211.5萬港元）。

通報的5宗案例中，較大範圍的非「大沙河國家級自然保護區1.19非法狩獵案」莫屬，警方在今年1月19日巡查時，發現在保護區內裝有非法狩獵裝置。經查後，發現道真縣三江鎮村民夏某某、張某某、陳某及重慶籍詹某某等4人，多次在禁獵區從事非法狩獵活動，涉嫌非法狩獵罪。4人分別2月底及本月初被依法刑事拘留，目前案件在進一步偵辦。

此外，警方另通報普安縣「3.04」的非法出售、收購珍貴、瀕危野生動物案。事後於本月4日，普安縣森林公安局在位羅漢鎮海子村的有家蛇類養殖基地進行突擊檢查，查獲疑似白腹錦雞活體、叢林貓活體、白面貍死體各1隻，疑似豹貓活體9隻、死體6隻，疑似麂子死體4塊，疑似野豬頭1個、野豬腳2隻。經立案偵查，該養殖場負責人余某在去年12月初至案發前，多次從事非法出售、收購野生動物活動，涉嫌非法出售、收購珍貴、瀕危野生動物罪，於本月6日被依法刑事拘留。