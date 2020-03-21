電機工程學會前黨委副書記涉受賄犯罪　開除黨籍依法起訴

謝明亮因利用職務便利，涉嫌受賄犯罪，目前已被開除黨籍。

中紀委國家監委周五（20日）通報，指中國電機工程學會前黨委副書記、副理事長兼秘書長謝明亮，因利用職務上的便利，涉嫌受賄犯罪，已被開除黨籍，依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

經查，謝明亮身為黨員領導幹部，違反政治紀律，長期信仰宗教；違反廉潔紀律，搞權色交易，違規為特定關係人謀取利益；又以職務便利，在設備採購、企業經營等方面為他人謀取利益，收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪。

通報指出，謝明亮喪失理想信念，毫無黨性原則，把職權當做交易籌碼謀取個人私利，性質嚴重且影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經國家電網有限公司黨組研究，決定作出上述處分，並解除勞動合約。另由德州市監委將謝的涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

資料顯示，現年59歲的謝明亮曾任菏澤、威海、煙台電業局局長，濟南供電局局長，山東省電力公司總經濟師，山東電力集團公司黨委副書記、總經理，華中電網有限公司黨組書記、董事長等職。在2011年5月任國家電網公司總經理助理兼華中分部黨組副書記、主任，2013年1月任分部黨組書記、主任。同年11月任中國電機工程學會副理事長兼秘書長；至2017年11月任黨委副書記至去年10月26日被免職。