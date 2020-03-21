新冠肺炎：杭州6種情況可不戴口罩　公共場所取消量體溫

浙江杭州市新冠肺炎疫情防控指揮部周六（21日）發布通告，明確6種情況可不戴口罩，公共場所和交通工具取消測量體溫及展示健康碼等管控措施。影院、室內外體育館及網吧等公共和經營場所即日起可恢復開放。

通告指，下列情況可不戴口罩：公園、綠道、景區、大街等戶外場所，無人員聚集；野外勘探、高空作業、建築工地和農作勞動；騎單車、電動車，在空曠處行走、散步、鍛煉；無境外人員接觸史的單位同事在通風良好的場所辦公、小範圍會議；獨自駕車或和熟知人員同乘私家車；非群體性室內體育運動。

通告指出，各類企業單位、樓宇、景區、賓館、商場、地鐵、公交、出租車等公共場所和交通工具，取消測溫及展示健康碼等管控措施。該市同時規定，圖書館、文化館、美術館、博物館、影院、餐廳包廂等公共和經營場所即日起可恢復開放。同時，要加強通風換氣、清洗消毒，合理控制場所內人員數量，落實對員工健康監測和內部管理措施。宗教場所、線下培訓機構暫不開放。

在防範境外輸入方面，杭州明確規定，對14天內來自或到訪過南韓、意大利、伊朗、日本、法國、西班牙、德國、澳洲等疫情嚴重國家和地區的入境杭州人員，實施集中醫學觀察14天，需自行承擔住宿費、餐費；對14天內來自或到訪過非疫情嚴重國家和地區的入境人員，實施全程登記、定期申報健康狀況管理措施。