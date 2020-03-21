警破製售假冒Dyson電器團夥　拘17人涉額5000萬人民幣

英國家庭電器公司Dyson（內地譯「戴森」）以生產吸塵機及電風扇聞名，在內地亦深受消費者青睞。內地官媒周六（21日）報道，上海警方近日成功搗破一個生產、銷售假冒「戴森」品牌電器的犯罪團夥，在廣東、湖南等拘捕17名疑犯，涉案金額達到5000萬元人民幣（約5549萬港元）。

上海奉賢區警方去年6月底接獲群眾舉報，指某網上商店懷疑銷售假冒「戴森」品牌電器。經初步調查，警方發現網店的註冊人名為朱X成，其銷售的「戴森」電器經鑑定確認為冒牌產品，警方遂成立專案組深入調查。經進一步偵查，警員發現有一名叫曹X午的男子經常向朱男速遞貨物，涉及的資金來往則進入一名叫歐X香的銀行帳戶中；而歐的丈夫曹X佑在廣東開設了一間企業，股東即為曹X午。

至此，一個生產、銷售假冒「戴森」品牌電器的犯罪團夥完整浮出水面。該團夥主腦是曹X午，他主要負責團夥位於湖南的工場，把零件組裝成電器後發貨予朱X成，再於網上出售，曹X佑則負責在廣東生產電路板等，歐X香負責公司財務，其他疑犯則是工人、跑腿等。

上海警方經過6個月縝密偵查，掌握該團夥的犯罪證據後，隨即會同廣東、湖南警方同時收網，在湖南拘捕曹X午、歐X香、朱X成等7人，繳獲假冒「戴森」電器成品約400個，組裝零配件逾8萬件，並在廣東拘捕曹X佑等10人，繳獲電子零件逾7600件。

曹X午等17人到案後，承認他們生產、銷售假冒「戴森」品牌電器的犯罪事實。目前，案中15人因涉嫌假冒註冊商標罪、2人因涉嫌銷售假冒註冊商標的商品罪，均已被採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦當中。