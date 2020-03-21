新冠肺炎︰重大項目復工率回升　中央提前下達地方政府債券

新冠肺炎疫情持續。國務院聯防聯控機制周六（21日）召開新聞發布會，會上透露內地周五（20日）新增41宗確診病例，均為境外輸入病例，其中北京14宗，上海9宗，廣東7宗，福建4宗，浙江、山東、陜西各2宗，四川1宗；自上周三（11日）世衞組織宣布疫情全球大流行以來，累計境外輸入病例從85宗增至目前269宗，增幅達216%。另內地新增7宗死亡病例，均為湖北病例。

國家發改委投資司司長歐鴻指出，在國務院常務會議強調要推進重大投資項目開復工後，重大項目復工率已逐步回升，除湖北外，各省重點項目復工率為89.1%，其中南方地區重點項目復工率達98.1%，北方地區重點項目復工率為60.3%。從行業分類來看，重大鐵路項目、能源項目及外資項目已基本復工，公路、水運項目復工率為97%，機場項目復工率為87%，重大水利工程復工率為86%。

另財政部經濟建設司一級巡視員宋秋玲指出，面對經濟下行的情況下，財政部一方面加大對疫情防控工作的投入力度，另一方面積極出台措施支持復工復產，主要分為三方面，一是加快撥款進度，二是新增地方政府債券，三是減免稅費。其中，按全國人大常委會授權，經國務院批准，已提前下達2020年新增的地方政府債券18,480億（人民幣，下同，20,510億港元）額度，包括一般債券5580億（約6193億港元），專項債12,900億（14,317億港元）。

宋秋玲又指，截至周五，全國各地新增的地方政府債券已達到14,079億元（約15,626億港元），佔提前下達額度的76%。此次發債有多個特點，一是發行進度加快，至周五已9個地區完成發債；二是期限更加合理，長期債佔比超過8成，平均發行的期限是16.2年；三是專項債全部用於基礎設施建設，包括鐵路、軌道交通等交通設施建設，還有生態環保、農林水利、市政和產業園區等領域。