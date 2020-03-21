《湖北日報》捲金融騙案風波　涉額達3億人民幣

內地周六（21日）有網民爆料，指以《湖北日報》為大股東的湖北楚天小額貸款股份有限公司以出具擔保回購文書等方式，為楚天財富（武漢）金融服務有限公司、湖北善銀財富管理有限公司等機構違規擔保，年均8%左右的利率向公眾融資，後因資金鏈斷裂無法兌付，受害人逾400，涉額達3億元人民幣（約3.3億港元）。

網貼指，楚天小貸多年來一直為楚天財富、善銀財富等機構作擔保，向受害人保證楚天財富等機構不能兌付資金時，將由楚天小貸回購，兌付借貸人資金。惟楚天小貸、楚天財富、善銀財富的法定代表人均為一名叫韋奇志的人，相當於同一人承擔了借款、擔保、保證等角色，楚天小貸擔保並無實質意義，且屬違規操作。

網貼引述受害人指出，由於楚天小貸、楚天財富均以《湖北日報》為大股東，大部分受害人都因「官媒」光環才出借資金，惟楚天系融資公司去年初出現資金鏈斷裂，共400多人出借的3億元資金逾期不能兌付，受害人便一直為「找回」血汗錢而四處奔走，有受害人與《湖北日報》交涉惟無果，甚至有受害人因新冠肺炎病逝，至死不能取回資金。

截至目前，《湖北日報》尚未就事件進行回應。