市委副書記龔正再添新職　擔任市政府黨組書記

因應新冠肺炎疫情爆發，應勇早前調往湖北「救火」後，上海市長的職務一直懸空。龔正繼日前調任上海市委副書記後，再添新職，周六（21日）首次以市政府黨組書記、市疫情防控工作領導小組組長身份出席會議。外界預料，這意味着龔正已成為上海市長的「大熱人選」。

據內地官媒報道，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組周六上午舉行會議，由市委書記、市疫情防控工作領導小組組長李強主持，市委副書記、市政府黨組書記、市疫情防控工作領導小組組長龔正，市委副書記廖國勛出席會議並講話。

此次是官方首次披露龔正已擔任市政府黨組書記的職務。據了解，應急調任湖北「救火」前，亦同時擔任上海市長、上海市委副書記及市政府黨組書記的職務。

資料顯示，現年60歲的龔正為江蘇蘇州人，1986年起在海關總署貨運監管司貨運監管處工作，曾任監管處副處長、天津海關副關長、深圳海關關長等職務，在2003年3月起任海關總署副署長。龔正在2008年11月轉自浙江工作，同年12月至2013年12月分別任職副省長、省委常委及杭州市委書記；直至2015年任山東省委副書記，兩年後任職省長至今。