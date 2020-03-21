誠品告搬屋公司侵害商標敗訴　法院︰未達普遍認知程度

台灣誠品書店所屬的誠品公司早前入稟法院，控告「誠品搬家公司」公司侵害商標權，並索償500萬元新台幣（約130萬港元）。案件近日在台灣的智慧財產法院宣判，法官認為「誠品」商標雖為文創業特定消費族群所熟知，但未達一般消費者普遍認知的高度著名程度，且2間公司並存10多年，沒證據顯示消費者誤認兩者是關係企業，因此判誠品公司敗訴。

控告也叫「誠品」的搬家公司侵害商標權，向該公司及負責人求償500萬元，理由為「誠品」是著名商標，集團旗下除了誠品書店還有誠品物流，服務項目包括貨運等，但誠品搬家卻在官網、臉書自稱「搬家業的誠品」，故意攀附誠品的名氣，造成消費者混淆誤認。

誠品公司起訴書指，該公司自1989年1月成立至今，事業範圍除了書店、畫廊、展演、文創、餐飲與生活家居外，還包括貨物包裝、裝卸、運送、物流配送等，且「誠品」多次獲智慧財產局及法院認定為著名商標，但誠品搬家卻以「誠品」作為公司名稱，導致消費者混淆誤認；請求法院判誠品搬家不得使用相同或近似「誠品」的字樣作為公司名稱，不得使用相同或近似「誠品」字樣的招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品，並向誠品公司賠償。

惟誠品搬家負責人陳山福表示，他曾在忠誠搬家公司工作，為表示對忠誠公司的感念，及強調著重搬家「品質」，才起名為「誠品搬家」，意思為「誠實有品質的搬家公司」；強調並非攀附誠品書店的名氣，且搬家業是「體力活」，誠品公司經營的是書店、人文活動，兩者有天壤之別。

法院經審理後認為，誠品公司註冊的「誠品物流」商標，已遭誠品搬家向智財局申請廢止獲准；誠品搬家已設立10多年，曾多次獲評為優良搬家公司，足見誠品搬家在搬家領域已被消費者所熟知；誠品公司與誠品搬家在規模、形象均有極大差異，消費者不至於誤認兩者有關係；且誠品公司只在特定領域消費者所熟知，並非一般大眾都知道，故判決誠品搬家無侵害誠品公司的商標權，無須改公司名稱也不用賠償。全案可上訴。