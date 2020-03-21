新冠肺炎︰村民買鹿肉圖滿足口腹之慾　警方罰1500人仔

警方在羅家起獲的鹿肉。

新冠肺炎持續蔓延，雖然中央已下令全面禁食野味，惟仍有不少人知法犯法。四川樂山市警方周六（21日）通報，當地一名羅姓男子為了滿足口腹之慾，竟非法購買國家保護的「三有動物」毛冠鹿的肉來吃，結果被警方拘捕

據通報，羅男現年31歲，家住沙灣區嘉農鎮。他早前因聽說吃野味「很刺激」，於是向金口河區一名村民（另案處理）購買了一塊重約0.9公斤鹿肉回家，並放在雪櫃中冷藏。警方接獲村民舉報後，派員到羅男家中起獲該塊鹿肉。經四川省楠木山林業司法鑑定中心鑑定，鹿肉證實屬於毛冠鹿，羅男遂被罰款1500元人民幣（約1664港元）。

同是毛冠鹿，另一隻在峨眉山景區生活毛冠鹿的命運就截然不同。峨眉山景區萬年寺附近一位農家樂老闆，周五（20日）下午6時許聽到房間內傳出異響，入內調查時，發現一隻毛冠鹿誤進房內。想起警方早前對保護野生動物的宣傳後，老闆便把房門關上，並報警求助。

警員到場後，對老闆的行為大加讚賞。隨後，警民合力將毛冠鹿擒獲，並帶回派出所安置，日後將送往野生動物保護救助站。