新冠肺炎︰女毒王坐遍廣州地鐵線？網紅揭照片遭盜用

新冠肺炎疫情持續蔓延。內地網絡周五（20日）起流傳一則「廣州女毒王境外返回確診，坐遍14條地鐵」的短片，更用上一名女子的照片。惟相中女子是內地旅遊博主「緬茨沐」，她當晚即發文澄清，指自己沒去過廣州，該短片盜用了她2016年到泰國布吉遊玩的照片，侵犯了她的肖像權和名譽權。另內地傳媒發現，「廣州女毒王坐遍14條地鐵線」消息的真偽本身就存疑。

據了解，廣州市政府早前通報，指周四（19日）新增一宗境外輸入病例，女患者24歲姓劉。其後，網上便流傳該名劉姓女子坐遍市內14條地鐵線的消息，更以緬茨沐的照片製成短片。事件引起大批網民關注，更一度登上微博熱搜榜。緬茨沐其後發文澄清，並要求轉發者道歉。

至周六（21日）凌晨，曾轉載消息的知名微博博主「互聯網那個迪摘」率先道歉，表示誤用的圖片來自抖音帳號「合肥財經頻道」，呼籲網友不要轉發。及後，緬茨沐再發文，要求「合肥財經頻道」公開澄清和道歉，但「合肥財經頻道」刪除了該段短片後，暫未作回應。

當地傳媒其後發現，根據官方公布劉女的行蹤，劉女從國外返回廣州後4天便確診，期間曾到廣西出差及中山大學第一附屬醫院東院看病，如以地鐵出行，只需坐7號線、4號線和5號線，並不是網傳的14條線，且9名密切接觸已被隔離觀察，質疑整則消息均是移花接木。