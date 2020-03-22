新冠肺炎︰留學女獲准回家　同班男生卻須集中隔離

內地一名16歲程姓女留學生早前從美國、經南韓轉機返回浙江杭州後，獲西湖區政府安排直接回家，引起輿論關注；西湖區政府事後解釋是按照市級文件指引，程女屬未成年可居家隔離。惟程女的一名同齡同學上周二（17日）返回杭州後，竟直接被送到酒店集中隔離；家長更透露，上城區政府稱該份市級文件根本不存在，令整宗事件再添謎團。

涉事男生的家長透露，兒子是程女的同班同學，下個月才滿17歲；他早前得悉兒子將在上周二返抵杭州後，已向社區報備。當時社區工作人員表示，其兒子將直接回家隔離，且會安排醫生為兒子檢測。惟兒子經日本東京轉機，返抵上海後，竟被直接送到杭州新元大酒店隔離，令他大惑不解。

他向街道辦查詢，對方指對待差異是「高風險地區及低風險地區的問題」。該家長隨後又致電市疫情防控指揮部查詢，對方指其兒子未滿16歲，可酌情安排兒子居家隔離，家長便打算周一（23日）接兒子回家。

未料，該家長其後又接獲街道辦來電，指上城區政府仍在開會討論，是否允許其兒子居家隔離。上城區政府更表示，西湖區政府早前引述的《杭州市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組關於印發八大機制的通知》（杭防組〔2020﹞7號）根本不存在，令他十分不滿。

該家長又投訴，兒子被安排到新元大酒店集中隔離後，待遇極差；兒子連續乘飛機50多小時，抵達酒店後，工作人員連飲用水都沒給，且酒店內連毛巾、風筒等生活必需品也沒有，兒子向工作人員表示肚餓後，對方只給兒子一包即食麵。