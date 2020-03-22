新冠肺炎：注射疫苗後　志願者出現肌肉痠痛及頭暈

國產新冠肺炎病毒疫苗正在湖北武漢進行試驗，其中一名志願者陳凱表示，近日接受注射疫苗後，感到肌肉痠痛，體溫維持在37℃左右，且出現精神不振、頭暈等情況。專家告知志願者不用擔心這些情況。

內媒報道，項目由中國工程院院士、軍事醫學研究院研究員陳薇的研究團隊負責，約有108名志願者，年齡介乎18至60歲，分為低劑量、中劑量和高劑量組三組。

陳凱在上周四（19日）上午11時54分接受注射。他表示，早上醒來屁股兩邊肌肉有些痠痛，吃了早餐後感到頭暈，「坐不住，不停在房間裏來回走動，慢慢地腰部兩邊肌肉也有痠痛感」，全日體溫維持37℃左右。

他透過微信群組與其他志願者溝通，發現大家都有相同情況，「科研組專家來和每個人詢問交流情況，讓我們不用擔心」。到了晚上11時睡覺前，大多人已經恢復正常。

他又指，注射疫苗之後需要隔離14天，之後6個月，需要抽7次血液，檢測觀察抗體，「如果我們這批志願者大多正常產生抗體，就說明疫苗是可靠有效的」。

他續指，隔離酒店是在一個療養中心，每人一間房，不能隨意出門或者落樓。隔離期間每日三餐，有人定時送到房間門口的櫈子上，分量相當多。