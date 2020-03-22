新冠肺炎：大唐不倒翁表演者戴口罩復工　遊客稱「少了仙氣」

陝西西安市5A級景區大唐不夜城近日復工，遊客須憑「健康碼」入場，並且隔開1米排隊。不少人入場一睹「大唐不倒翁」網紅表演者馮佳晨芳容，但當他們見到馮佳晨身穿古裝、戴口罩的表演，大感掃興，「人家就是看那個仙氣，現在戴着口罩，只能看她手舞足蹈，看不清模樣了」。

「大唐不倒翁」去年在網絡上爆紅，馮佳晨更成為網紅。不過，在新冠肺炎疫情下，她需要戴着口罩表演，有人表示，疫情前的氛圍比較好，馮佳晨真的與仙女一樣，能清楚看到她的模樣，但現在她卻戴着口罩演出，感到有點掃興，而且以前的「牽手」互動也取消了。

據悉，馮佳晨是舞蹈演員，也有參與舞台劇的演出，她表演「大唐不倒翁」時，會與現場民眾「牽手」互動，網民稱她是「神仙姐姐」，不少人從外地慕名而來，只為了和「神仙姐姐」牽一次手。

馮佳晨曾表示，表演時要呈現出唯美的畫面，十分考驗核心力量，稍有松懈便會受傷或直接摔倒在地。而在全身發力的情況下，還要把微笑時刻掛在臉上，再加上得表現出嫵媚的細微表情，「有的人練了幾天就放棄了，因為真的太難太難了」。