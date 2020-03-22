新冠肺炎：網傳社區新增100多宗確診病例　武漢市衞健委凌晨闢謠

內地網絡近日流傳武漢有社區近日出現本地新增確診病例。武漢市衞健委周日（22日）凌晨發通報澄清，相關說法經有關單位查明後，確認不屬實。內媒報道，這些謠言來自一名主流媒體記者的文章《我最難忘的一天》。

上周五（20日），網傳漢陽區玫瑰西園社區新增2宗確診，相關樓宇已封閉。武漢市衞健委指出，該兩宗病例分別於本月6日和11日確診，不屬於新增確診病例。

同日，網傳韓家墩街綜合社區的麗水康城屋苑又有新增病例。經查，患者張某某為無症狀感染者，根據《國家衞健委辦公廳關於印發新型冠狀病毒肺炎防控方案（第六版）的通知》，非確診病例。

上周四（19日），有網民在微信群散布同濟醫院新增100多宗確診病例。經向同濟醫院和礄口區新冠肺炎防控指揮部了解核實，同濟醫院所有新冠核酸檢測呈陽性病例都進行網絡直報，醫院本部、光谷院區、中法新城院區近日均沒有新冠肺炎確診病例。

與此同時，網傳放鷹台社區一劉姓婆婆在省人民醫院就診被推諉。武漢市衞健委指出，劉婆婆早前已康復出院，上周二（17日）再出現咳嗽、呼吸困難等症狀，到省人民醫院復檢。經兩次核酸檢測，結果均呈陰性。由於當時她屬非確診，難以進行分類處置，只能安排在留觀病房，等待時間較長，期間，未發現有違反規定不收治以及相互推諉問題。

武漢市衞健委強調，近幾日，武漢市新冠肺炎新增確診病例為零，均為各醫療機構、各級疾控部門依法依規進行網絡直報，數據客觀真實。