新冠肺炎：一家三口「復陽」　專家質疑假治愈

內地新冠肺炎疫情開始緩和，患者陸續康復出院。惟有湖北武漢的一線醫生透露，有一家三口早前康復出院，近日到醫院覆查時卻「復陽」，其中一名7旬老人更病危，專家懷疑可能存在「假治愈」的情況。

浙江第一批援鄂醫療隊醫療總組長、浙江大學醫學院附屬第一醫院感染科主任醫師喻成波指，一名曾確診新冠肺炎的68歲男子，本月初到醫院就診，他曾在武漢市肺科醫院治療22天，康復情況達標準後出院，但8日後又出現發燒症狀。院方分析可能是患者本身有高血壓和糖尿病等疾病，所以容易有混合感染情況，目前治愈後已出院，後續觀察一直穩定。

喻成波解釋，復陽與患者病情輕重沒有正比關係，更有機會是患者符合出院標準，但下呼吸道等依然存在病毒，核酸檢測取樣時可能有偏差，才會病情反覆；若患者體內病毒徹底清除，近期一般不會復陽。

據臨床經驗顯示，復陽患者主要存在兩種情況，一種是復陽後症狀不嚴重，經治療及病情觀察能再治愈出院，亦有部分患者復陽後病情比之前更嚴重。喻成波表示，復陽患者因有感染及住院治療經驗，所以具有較強的防範意識，自身出現不適症狀不會拖延求醫。他建議所有康復出院患者，需在一個月後再到醫院進行病毒抗體檢測。