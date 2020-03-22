新冠肺炎：廣東及上海6名新患者　經香港入境

深圳灣防疫人員向旅客了解旅居史。

內地上周六（21日）通報共有45宗境外輸入病例，在上海和廣東確診的其中6名患者，均於香港轉機或轉車入境。

深圳上周六新增3宗境外輸入個案，分別由英國、泰國及西班牙傳入。其中一名19歲中國男子，本月10日乘國泰航空CX320航班從馬德里飛香港後，經深圳灣過關，當時腋下體溫測量為37.3℃ ，當天核酸檢測顯示受感染，其後經深圳市疾控中心多次覆核檢測，確診受感染。

另一名23歲中國女子，上周一（16日）乘新加坡航空公司SQ321航班從倫敦飛新加坡，兩日後轉乘SQ856航班抵達香港，然後從深圳灣過關。當時她體溫正常，翌日開始出現腹瀉、發燒、頭痛等症狀，其後經兩次核酸檢測證實受感染。

廣東省珠海市新增的一宗境外輸入病例，患者為40歲英國男子，他上周一從蘇格蘭乘英國航空BA1493航班先飛往倫敦希思路機場，後轉乘BA027航班於上周二抵達香港，同日乘坐公司車經深圳灣過境深圳，翌日轉往珠海後，被安排到安置地點接受醫學觀察。該英國男子上周五接受咽喉採樣顯示呈病毒反應，周六經覆檢確診。

上海市衞健委周日（22日），上周六該市新增14宗境外輸入病例，為全國最多。新確診個案中，3人曾經香港轉機；一名澳門人早前到英國出差，上周二（17日）由倫敦出發，經香港轉機後於上周四（19日）抵達上海虹橋機場，入關後即被隔離觀察，綜合流行病學史、臨床表現、實驗室檢測和CT檢查結果，診斷為確診病例。

另一對在西班牙工作的浙江夫婦，上周四自馬德里出發，經香港轉機後於上周三（18日）抵達上海浦東國際機場，其後檢測後確診。通報稱，所有境外輸入病例患者均已轉至定點醫療機搆接受治療，同時追蹤同航班的120名密切接觸者，並落實集中隔離觀察。

另上周六上海新增一宗死亡病例，死者為75歲男性，患有膀胱癌，2月1日入院後即出現呼吸衰竭，病情危重，經搶救後不治。