盜走5000輛共享單車出售　犯罪團夥10人落網

江蘇南京某共享單車公司本月初報稱，存放在基地內的5000多輛單車被盜。警方連日調查，至日前在安徽馬鞍山市某廢品收購站發現被盜的單車，部分已被拆解。經查，涉案犯罪團夥先後兩晚駕駛貨車行竊，將單車運走後拆解作為廢品銷售；10名疑犯已被警方刑事拘留。

共享單車公司負責人報警稱，存放在江寧龍都基地、準備投放到其他2、3線城市的5000多輛共享單車被盜，因之前安裝的定位器已拆除，所以未能通過定位尋找失竊單車。負責人指，該團夥明目張膽駕駛貨車運走共享單車，「來來回回運了20幾趟，就連保安都以為是我們共享單車公司的內部工作人員」。

經查，警方發現有5輛安徽籍的貨車，於上月29日及本月1日晚上多次往返馬鞍山市與失竊現場，遂趕往馬鞍山並找到疑犯所在的廢品收購站，發現被偷盜的單車全堆放在內。警方當場拘捕多名疑犯。

疑犯劉某交代，經常從馬鞍山和南京兩地往返收購廢品，他於2月中旬與同夥路過龍都某社區時，發現堆放在空地的單車，經商量及多次到現場「踩點」後決定偷竊。他們將共享單車的輪胎、把手、車身拆解，然後將每輛車以折合大約100元人民幣（約111港元）的價格當廢品賣出。