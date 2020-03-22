新冠肺炎：台灣增16宗確診　周二起禁旅客赴台轉機

新冠肺炎疫情席捲全球，境外輸入病例成兩岸關注的防疫關卡。台灣新增16宗確診個案，其中13宗屬境外輸入、3宗為本土病例；台灣累計病例增至169宗。中央流行疫情指揮中心周日（22日）宣布，由周二（24日）凌晨零時起全面禁止旅客赴台轉機，為期兩周。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新增確診的16名患者分別9男7女，年齡介乎10多歲至70多歲，在3月10日至20日期間入境，最早在3月7日發病；患者分別有美國、埃及、德國、法國、意大利、英國、丹麥、新西蘭及菲律賓等國的活動史。

在本土病例方面，其中第156病例的患者為當地一間養護機構的護理師，有95名接觸者，其中81人接受採檢，目前均為陰性。關於中央研究院早前出現的一宗本土個案，陳時中表示該名博士研究員因找不到感染源頭而列為本土案例，但經查證後，確認源頭是其到美國參加會議時確診的指導老師。而中研院另再多2人確診，分別在德國及奧地利受感染。

指揮中心表示，疫情已造成全球大流行，加上境外輸入個案持續上升，為免病毒透過航空運輸傳播，由周二至下月7日，台灣全面禁止旅客登機來台轉機，以減少人口跨境流動與降低疾病傳播風險。而返台民眾務必填報入境健康聲明暨居家檢疫通知書，返台後14天內如出現疑似症狀，應戴口罩盡速就醫，並必須告知醫師旅遊史、職業、接觸史等資訊。

禁止旅客赴台轉機的消息發出後，中華航空及長榮航空亦分別發出公告，指為配合政府的防疫政策，周二起暫停接收經台灣轉機的旅客，為期兩周。