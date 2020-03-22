新冠肺炎：19省現輸入病例　北京湖北逐步恢復交通

國務院聯防聯控機制周日（22日）在北京就新冠肺炎疫情召開新聞發布會，交通運輸部運輸服務司副司長王繡春在會中表示，截至上周六（21日），北京市、湖北省恢復市內的道路客運運行，其他29個省市亦恢復省際省內道路客運。國家衞健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒在會中介紹，目前內地有19個省份報告境外輸入病例，大多數地區已成低風險地區。

王繡春表示，在疫情防控早期，一些地方採取擅自設卡、攔截等過度防控的措施，對正常物流造成較大影響。經部門糾正硬隔離等不當行為，各地服務區、高速公路出入口等，不影響正常交通的地方設置的衞生檢疫站也已經大幅下降，目前只有8000多個，比高峰時期減少1.2萬個。

農業農村部農產品質量安全監管司副司長黃修柱亦在會中表示，為保障內地「菜籃子」產品的質量安全，今年一季度部省兩級共檢測2.3萬批次農產品，據不完全統計，合格率保持在97.5%以上。而發現一批不合格的農產品已及時處置。

此外，農業農村部種業管理司二級巡視員謝焱在會中表示，今年農業病蟲害屬於偏重的年份，小麥主要是受條鏽病和赤黴病影響，而粟米主要受草地貪夜蛾威脅。草地貪夜蛾災害目前已在西南、華南等地發生，截至上周四（19日），累計防治面積是發生面積的1.26倍，基本做到應防盡防。