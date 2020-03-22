美軍艦再闖南海　軍事專家倡用激光武器反制

中美軍事角力升溫，近日美國軍艦戰機頻繁於南海演練，挑釁中國意味甚濃。有軍事專家分析，中國可考慮使用電磁武器及激光武器應對美艦，一方面癱瘓對方的艦載武器和控制系統，同時避開不必要的衝突。

美國太平洋艦隊官方上周六（21日）發布消息稱，美國海軍吉福茲號近岸戰鬥艦上周五（20日）在南海海域，與其他艦艇開展聯合演習。這次是該艦8日內第二次進入相關海域；本月13日，吉福茲曾與美國海軍兩棲突擊艦美利堅號，在南海進行編隊航行演習，期間美利堅號更出動F35B隱形艦載戰機參與演練。

另早於本月10日，美軍驅逐艦麥坎貝爾號則闖入西沙群島海域。翌日解放軍南部戰區新聞發言人李華敏大校通報事件時，斥美方以「航行自由」為由一而再、再而三挑釁，是違反國際法的霸權行為、威脅南海和平穩定的禍亂之源。

除軍艦之外，據追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots表示，美國海軍及空的EP3E偵察機、B52H戰略轟炸機，以及RC135U電子偵察機，於上周三（18日）至上周四（19日）也一連兩日先後飛赴南海。

曾在中共導彈部隊任職的內地軍事評論員宋中平近日向官媒表示，面對穿越南海的美艦，解放軍可選擇以電磁脈衝或激光武器應對，因為這些先進武器不會產生明顯的衝突，但可以向對方發出強烈警告。

宋中平指出，2月17日一架美國海軍P8A反潛巡邏機遭激光照射的事件，正是該機對一艘解放軍軍艦進行多次近距離偵察後發生。而該次事件，正是解放軍可更多地應用上述非常規武器的好例子。