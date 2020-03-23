新冠肺炎：國航客機10人發燒　170乘客接受隔離

為防北京市新冠肺炎疫情死灰復燃，內地民航局等部門規定周日（22日）宣布，所有目的地為北京的國際客運航班須從指定的12個第一入境點入境。而當日一架由原定由法國巴黎直飛北京的中國國際航空CA934航班，被安排轉降落在天津機場後，經查發現10名乘客有發燒和有呼吸道症狀，機上共170人被判定為密切接觸者被帶走隔離。

據了解，該航班上共有229名乘客，當中212人為中國籍，其餘17人來自法國、印度等國家。由於航班着陸前已傳來機上7人有發燒的消息，所以當地機場海關、出入境邊防檢查站，以及相關工作單位人員早已穿戴防護服準備接機，又安排4輛救護車，和10輛大巴在場候命。

當客機着陸艙門打開後，身穿防護服的海關關員登機檢查，發現10人發燒和有呼吸道症狀，隨即由專用通道將各人送到隔離區，再由救護車送往天津市定點醫院。與此同時，海關關員經向發燒旅客周圍座位旅客進行調查後，最終判定170名密切接觸者，其後由大巴將全部人送到指定隔離點進行隔離醫學觀察。

機場方面亦同時對行李艙的行李進行安檢和消毒，又在全部乘客下機後，對機艙，以及航運大樓及乘客經過的設施、設備全面消毒。