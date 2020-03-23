新冠肺炎：無症狀感染者非確診病例　傳染性待研究

網傳湖北武漢日前有新增病例，該市礄口區防控指揮部事後證實，患者為無症狀感染者。對於無症狀感染者不被納入確診病例，專家指因患者無臨床表現，且上報的數字並不屬於強制公開範圍，不需對外公布；若無症狀感染者在集中隔離期間出現症狀，則可視為確診病例報告，才需對外公布。

據有關定義，無症狀感染者是無臨床症狀，呼吸道等標本新冠病毒病原學或血清特性IgM抗體檢測陽性者。解放軍呼吸病研究所前所長劉又寧指，目前已確認「感染」卻無症狀者可分為兩類，一類是尚在潛伏期，潛伏期一過就會有症狀，另一類則一直無症狀。由於患者無臨床表現，需要集中隔離14天並作檢測判斷，若隔離期間出現症狀，才將其作為確診病例。

無症狀感染者與治癒後再確診患者的核酸檢測結果均可為陽性，令外界質疑兩者是否都具有傳染性。劉又寧解釋，核酸檢測陽性不能判斷病毒的濃度和活性，更不能判斷是否具有傳染性，而治癒後再確診患者因康復後短期內體內含有抗體，病毒無法在其體內繁殖，因此基本不具有傳染性，不適合納入無症狀感染者範疇。

他表示，目前主要通過密切接觸者篩查、聚集性疫情調查和傳染源追踪調查等途徑發現無症狀感染者，一旦發現即隔離且於2小時內進行網絡直報，在隔離期間繼續進行核酸檢測及觀察是否出現症狀，或使用抗病毒藥物干預，原則上連續兩次標本核酸檢測陰性後才可解除隔離。